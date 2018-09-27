الخطيب لجماهير الأهلي: أرجو الابتعاد عن الهتافات ضد أشخاص أو هيئات ..فيديو

أكّد محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة الأهلي، أنه يتوقع حضورًا قياسيًا في الجمعية العمومية المقرر لها غدًا، الجمعة، للمشاركة في وضع لائحة ودستور جديد للقلعة الحمراء.





وقال «الخطيب»، في تصريحات لقناة «الأهلي»، إن جمهور النادي هو الداعم الحقيقي للنادي ولدينا مباراة مهمة اليوم ويوم 2 أكتوبر، ونتمني تحفيزهم للاعبين ويكون تركيزهم مع الفريق، وأرجو الابتعاد عن أي هُتافات ضد أي شخص بعيد عن النادي أو حتى هيئات.





وأضاف رئيس مجلس إدارة الأهلي، أنه سيتم الإعلان عن فتح باب الاشتراك في الفرع الجديد بالتجمع الخامس قريبًا قبل بدء العام الجديد، متابعًا: "دعونا نعمل فقط ولا نركز مع أحد وهذا هو الأهلي".