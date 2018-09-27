ارتفاع معدل الانتحار بشكل كبير بين قدامى المحاربين في أمريكا

ارتفع معدل الانتحار بشكل كبير بين قدامى المحاربين من الشباب في الولايات المتحدة، بحسب تقرير حديث عن وزارة شئون المحاربين الأمريكيين، الذي طالب بالتحرك لمواجهة هذه "الأزمة العاجلة".





ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية عن التقرير أن 45 شخصا من كل 100 ألف من قدامى المحاربين الذين تصل أعمارهم حتى 34، انتحروا في 2016، مقابل 40 شخصا لنفس العدد في 2015.





وبينت الوزارة أن 6 آلاف حالة انتحار كل عام بين المقاتلين القدامى في الفترة بين 2008 وحتى 2016، مشيرة إلى أن حالات انتحار المحاربين القدامى تمثل 14% من نسبة الانتحار في الولايات المتحدة، على الرغم من أنهم يشكلون 8% من الشعب.



