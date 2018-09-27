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محافظات

مطران أبرشية طيبة: أسوان تتأصل فيها روح الوحدة والتآخي ..صور

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 03:33 ص
مطران إبراشية طيبة
مطران إبراشية طيبة خلال لقاءه بالمحافظ
شاذلى عبد الفتاح
حرص الأنبا عمانوئيل مطران أبرشية طيبة لمحافظات قنا والأقصر وأسوان، على تقديم التهنئة للواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان بمناسبة تحمله المسئولية وتوليه مهام المحافظة ليكون بشرة خير لأسوان يتحقق معها كل آمال وطموحات أهلها الطيبين.

وأشار مطران إبراشية طيبة، خلال لقائه بالمحافظ، إلى أن أسوان تتأصل فيها روح الوحدة والتآخى والمحبة بين نسيج الأمة الواحدة بما يؤكد أن الوطنية وغيرها من الأخلاق الحميدة لا تدرس ولكنها طباع أصيلة راسخة لدى جميع المصريين نتعايشها وتتناقلها الأجيال جيلًا بعد جيل فكلنا مصريين مصيرنا واحد وأعيادنا وأفراحنا وأحزاننا كلها واحدة.

وأكد حرص الكنيسة الكاثوليكية واستعدادها لتقديم أوجه الدعم والمساندة لجميع الجهود التنفيذية والشعبية التى تهدف إلى دفع عمليات التنمية بالمحافظة فى شتى المجالات.

مطران أبرشية طيبة: أسوان تتأصل فيها روح الوحدة والتآخي ..صور
مطران أبرشية طيبة: أسوان تتأصل فيها روح الوحدة والتآخي ..صور
مطران أبرشية طيبة: أسوان تتأصل فيها روح الوحدة والتآخي ..صور
مطران أبرشية طيبة: أسوان تتأصل فيها روح الوحدة والتآخي ..صور

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