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محافظات

محافظ أسوان يبحث مع نواب المحافظة مشاكل المواطنين ..صور

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 03:31 ص
محافظ أسوان يبحث
محافظ أسوان يبحث مع نواب المحافظة مشاكل المواطنين
شاذلى عبد الفتاح
التقى اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، بأعضاء مجلس النواب الممثلين لكافة دوائر المحافظة ومراكزها، حيث كان محور اللقاء يسوده أجواء من المصارحة والمكاشفة الكاملة كانت هموم ومشاكل المواطن الأسوانى البسيط فى النجوع والقرى والمدن والمناطق النائية.

وكانت أبرز هذه المحاور تتضمن عرض تحديات البنية الأساسية والخدمات الجماهيرية وعدم المرونة من المسئولين التنفيذيين في التعامل مع مطالب المواطنين والنظافة العامة وجذب مشروعات استثمارية للاستفادة من الثروات الطبيعية التعدينية والمحجرية والسمكية مع الإستفادة القصوى من المشروعات الجارية ، بجانب مشكلة قيود الارتفاع للمباني السكنية والعشوائية فى حملات الإزالات وسوء حالة الطرق ، بالإضافة إلى الإشغالات وانتشار التوك توك والتروسيكل وعدم إلتزام الحنطور بالقواعد المرورية ، وأيضًا ضرورة إنشاء كوبرى بديل لخزان أسوان ، فضلًا عن حرمان الأندية الأسوانية من اللعب على ملاعبها في مسابقات الدورى المصرى لكرة القدم .

وحضر اللقاء اللواء سعيد حجازى نائب المحافظ واللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة، وخلال الاجتماع تم الاتفاق على عقده بشكل شهرى بديوان عام المحافظة ويسبقه دراسة المشاكل التى تم تقديمها من النواب.

ومن جانبه أكد محافظ أسوان، أهمية التكاتف والتلاحم بين الجهاز التنفيذى وأعضاء البرلمان بشكل يحقق الأهداف المستقبلية المرجوة ويصب فى صالح أهالى المحافظة من خلال تنامى المشاركة المجتمعية الجادة والتوعية اللازمة لكافة قوى المجتمع فى مختلف القضايا ، علاوة على التعاون فى تنمية موارد المحافظة فى ظل محدودية الإعتمادات المالية المدرجة ضمن خطة المحافظة الاستثمارية الموحدة 2018 /2019 والتى تم إدراج المشروعات والبدء فى تنفيذها من 30 يونيو الماضى.

ولفت إلى أنه تم التنسيق مع جامعة أسوان لدراسة كافة الموضوعات الحيوية والمشاكل والتحديات لوضع الحلول العلمية المناسبة لها فى إطار الإمكانيات المتاحة بعيدًا عن العشوائية والتضارب فى إتخاذ القرارات وهو الذي سيوفر الوقت والجهد والاعتمادات المطلوبة. 

وكشف المحافظ عن أنه سيطبق منهج جديد فى اللقاءات الجماهيرية حيث سيتم تخصيص يوم للمواطنين لعرض المشاكل التى يواجهونها فى قطاع خدمى معين مثل التعليم أو الصحة أو الإسكان وغيرها لسرعة إتخاذ القرار المناسب مع تواجد المسئولين التنفيذيين عن هذه القطاعات .

وفى نفس السياق أكد أعضاء مجلس النواب عن ترحيبهم بمحافظ أسوان و استحسانهم لاعتماده على النزول للشارع بجولات ميدانية مفاجئة للوقوف بنفسه على المطالب والمشاكل الجماهيرية والتى تم عرضها بكل شفافية ومصداقية على اللواء أحمد إبراهيم من أجل توصيل صوت ونبض الشارع مباشرة دون أى حواجز أو تعقيدات روتينية .

محافظ أسوان يبحث مع نواب المحافظة مشاكل المواطنين ..صور
محافظ أسوان يبحث مع نواب المحافظة مشاكل المواطنين ..صور
محافظ أسوان يبحث مع نواب المحافظة مشاكل المواطنين ..صور

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