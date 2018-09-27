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العشوائيات: عوضنا 3200 أسرة من سكان ماسبيرو ماديا ..فيديو

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 05:55 ص
خالد صديق المدير
خالد صديق المدير التنفيذى لصندوق تطوير العشوائيات
أسامة علي
قال المهندس خالد صديق، المدير التنفيذى لصندوق تطوير العشوائيات، إنه تم إزالة مساحة 40 فدانًا من مثلث ماسبيرو التى كانت تمثل مناطق عشوائية خطرة.

أكد "صديق"، خلال استضافته ببرنامج "مصر النهاردة" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أنه قبل إزالة أي عمارة أو منزل بمثلث ماسبيرو تم عرض 5 بدائل على سكان المنطقة، من هذه البدائل تعويض مادى مقدر بـ 60 ألف للغرفة الواحدة، إضافةً إلى 40 ألف دعم اجتماعي على الشقة، مشيرًا إلى أن 3200 أسرة وافقوا على هذا التعويض.

وتابع: "560 أسرة أخرى وافقت على الانتقال إلى حى الأسمرات واستلمت شققًا مشطبة تشطيبًا كاملًا من مفروشات وأجهزة كهربائية"، مضيفًا يتبقى 1000 أسرة فقط فضلوا الرجوع إلى مثلث ماسبيرو والسكن به بعد تطويره، مؤكدًا أن تم إعطاء 40 ألف جنيه لكل أسرة من الـ 1000 أسرة قيمة إيجارية لمدة 3 سنوات وهى مدة استكمال تطوير المشروع.

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