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اقتصاد

العادلي: الاستثمار المحلي أفضل وسيلة للترويج للفرص المتاحة

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 03:23 ص
صدى البلد
علياء فوزى
قال بهاء الدين العادلى، رئيس جمعية مستثمرى بدر، إن الاستثمار المحلى هو أفضل وسيلة للترويج للفرص الاستثمارية الموجودة بالبلاد لذا لابد من تشجيع الصناعة الوطنية وتسهيل الاجراءات لاستخراج التراخيص الصناعية. 

وأضاف "العادلى"، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه برغم المشاكل والتحديات التى تواجه الصناع خلال الفترة الماضية وكادت تتسبب فى الخروج من السوق نتيجة ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز إلا أن ترك سعر السلع والخدمات يحددها سياسة العرض والطلب أفضل بكثير من دعمها.

تابع: أن مشكلة الدعم الأساسية تتمثل فى أن السلع رخيصة والدخل مضمون وبالتالى لا داعى للعمل والإنتاج حيث إن الأسعار أقل من السعر العالمى فى مقابل مستوى أقل للدخل لذا كانت خطوة إعادة هيكلة منظومة الدعم التى قامت بها الدولة خلال الأربع سنوات الماضية إجراء هام، حيث بيع السلع بالأسعار العالمية ومن ثم زيادة الإنتاج ورفع الرواتب حتى الوصول إلى وضع مستقر وامتصاص صدمة رفع الأسعار بشكل كامل. 

وأكد العادلى، وجود التحدى الرئيسى الذى يواجه الصناع هو قبول السوق للمنتجات بسعرها الحقيقى وذلك للحفاظ على مشروعه الصناعي.

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