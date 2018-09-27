نكتة إسكتلندية تتسبب في 17 حالة طلاق و14 ألف خلاف بين الزوجين

يحدث الانفصال بين الزوجين بعد وقوع مشاجرة عنيفة أو لاختلافات في وجهات النظر، ولكن بسبب نكتة يعتبر ذلك من أغرب الأسباب، ولكنها حدثت على أرض الواقع بالفعل، ووقع عدد من حالات الطلاق.





فكانت نكتة أطلقها الممثل الكوميدي الإسكتلندي "دانيل سلوس" سببًا في وقوع حوالي 17 حالة طلاق، إلى جانب آلاف الخناقات التي دبت بين الأزواج، بحسب ما ذكرت صحيفة "ذا ميرور".





وكان "سلوس" ذكر في برنامجه الذي يعرض على خدمة "Netfilx" للفيديو، بأنه يؤمن بوحدة الإنسان أكثر من دخوله علاقات تنتهي بالفشل، وتؤدي إلى إفساد حياة الشخص، لذا يفضل البقاء وحيدًا في سعادة بدلًا من الزواج.





لقت تلك الحلقة رواجًا كبيرًا، وقال "سلوس":" جاءت إلي الكثير من الرسائل التي تفيد بانفصال الكثيرين، أو طلقوا شريكهم"، وتضمن رسائل المتابعين له كلمات الشكر والامتنان.





وأوضح الكوميديان الإسكتلندي أنه استلم خلال 10 أيام حوالي 4 آلاف رسالة على حسابه الشخصي على الانستجرام، وكان مضمونها إما الانفصال أو إما وقوع خلافات شديدة مع شركائهم.