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منوعات

رجل يخسر 3 ملايين يورو في لعبة البوكر خلال ساعة واحدة

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 03:41 ص
صدى البلد
حسن محرم
تعرض لاعب بوكر في جزيرة مونت كارلو بموناكو إلى خسارة كبيرة، حيث خسر 3 ملايين يورو في أقل من ساعة.

وبحسب موقع "فايبراسيون" الفرنسي، فإن قضية تثير جدلًا في الأوساط في موناكو، وهو خسارة رجل يلعب البوكر لـ 3 ملايين يورو، أي بمعدل 50 ألف يورو كل دقيقة.

ووفقًا لصاحب الكازينو الذي كان يلعب فيه الرجل، فإن هذا الرجل سيئ الحظ خسر المليون الأول، وكان معه المال، ثم قام بالحصول على مليونين آخرين، وخسرهما في اللعب.

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