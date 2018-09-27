مصطفى الفقي: القيادة السياسية الحالية تحاول الخروج من التبعية

قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، إن القيادة السياسة الحالية تحاول الخروج من التبعية، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي أكد أمام الأمم المتحدة التزام مصر بثوابتها تجاه فلسطين.





وأضاف «الفقي»، خلال حواره مع الإعلامي شريف خلال برنامج «يحدث في مصر» المذاع على قناة «إم بي سي مصر»، أن الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتبر البرلمان الدولي الذي يبدأ انعقاده فى نهاية سبتمبر من كل عام، موضحًا أن هذه القمة تعطى مؤشر للتيار السياسي العام في مختلف القضايا.





وأوضح المفكر السياسي، أن الولايات المتحدة وضعت نفسها في خندق واحد بجانب إسرائيل بشأن العداوة مع إيران بعد تصريحات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بعدم السماح لطهران بامتلاك السلاح النووي.