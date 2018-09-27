ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

ترامب يعلن رفضه لقاء ترودو على هامش الجمعية العامة

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 06:32 ص
صدى البلد
حسن محرم
أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب رفضه اللقاء مع رئيس الوزراء الكندي، جاستين ترودو على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وبحسب قناة "سي إن بي سي" الأمريكية، فإن ترامب رفض لقاء ترودو بسبب عدم استعداده لتقديم تنازلات حول اتفاق تجاري جديد.

وردًا على سؤال عما إذا كان رفض حقًا لقاء ترودو، رد ترامب خلال مؤتمر صحفي في نيويورك: "نعم، تعريفاته مرتفعة جدًا، ولا يريد أن يقدم تنازلت، لقد قلت له انسَ ذلك، وصراحة نحن نفكر حول فرض ضرائب على سيارات قادمة من كندا".

غير أن الحكومة الكندية أوضحت أنه لم يتم طلب عقد لقاء، وذلك على لسان المتحدث باسم ترودو، إليانور كاتنارو.

وتبرز هذه المواقف مدى التوترات بين قيادتي البلدين فيما يتعلق بالتبادلات التجارية، وتعليق اتفاقيات سابقة كان معمول بها.

ترشيحاتنا

ارتفاع معدل الانتحار بشكل كبير بين قدامى المحاربين في أمريكا

شوشة: إقامة التجمعات التنموية بوسط سيناء بداية لعملية التوطين

كيفية قضاء الصلوات الفائتة

العشوائيات: عوضنا 3200 أسرة من سكان ماسبيرو ماديا ..فيديو

رجل يخسر 3 ملايين يورو في لعبة البوكر خلال ساعة واحدة

محارب: الأهلي لا يتأثر بإصابة لاعب.. وعبورنا للنجمة مهم قبل لقاء وفاق سطيف

اتحاد الكرة: الدور الثاني من الدوري قد يقام بـ10 آلاف متفرج

يوفنتوس يحقق فوزا سهلا أمام بولونيا بثنائية فى الدوري الإيطالي.. فيديو

كارثة جوية.. عطل بتكييف طائرة والركاب يطلبون فتح الباب ..فيديو

طريقة تحضير خبز بالكاري والكركم للشيف نجلاء الشرشابي

ضبط أقراص مخدرة بمطار القاهرة داخل طرد قادم من ألمانيا ..صور

وزير قطاع الأعمال: مضاعفة تعويضات عمال القومية للأسمنت عند الإغلاق

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر صادم لإطلالة إيفانكا ترامب الأخيرة.. صور

ناهد السباعي تلفت الأنظار في عرض ماتعلاش على الحاجب بمهرجان الجونة ..صور

درة تتألق بالأسود في أحدث جلسة تصوير بالجونة ..صور

فتاة تدفن نفسها داخل آيفون..صور

50 سيارة تسجل ظهورها الأول داخل أروقة أوتوماك فورميلا.. صور

فيديو

شاهد.. فاطمة عيد: لم أغن في أفراح بناتي
العشوائيات: عوضنا 3200 أسرة من سكان ماسبيرو ماديا ..فيديو
أفكار سهلة لتنسيق الملابس على موضة الخريف ..فيديو
طريقة عمل أمريكان فرايد رايز بأسهل الخطوات
مصطفى الفقي: القيادة السياسية الحالية تحاول الخروج من التبعية

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح منع بيع جميع الأدوية بالصيدليات دون روشتة؟

هل تؤيد مقترح منع بيع جميع الأدوية بالصيدليات دون روشتة؟