ترامب يعلن رفضه لقاء ترودو على هامش الجمعية العامة

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب رفضه اللقاء مع رئيس الوزراء الكندي، جاستين ترودو على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.





وبحسب قناة "سي إن بي سي" الأمريكية، فإن ترامب رفض لقاء ترودو بسبب عدم استعداده لتقديم تنازلات حول اتفاق تجاري جديد.





وردًا على سؤال عما إذا كان رفض حقًا لقاء ترودو، رد ترامب خلال مؤتمر صحفي في نيويورك: "نعم، تعريفاته مرتفعة جدًا، ولا يريد أن يقدم تنازلت، لقد قلت له انسَ ذلك، وصراحة نحن نفكر حول فرض ضرائب على سيارات قادمة من كندا".





غير أن الحكومة الكندية أوضحت أنه لم يتم طلب عقد لقاء، وذلك على لسان المتحدث باسم ترودو، إليانور كاتنارو.





وتبرز هذه المواقف مدى التوترات بين قيادتي البلدين فيما يتعلق بالتبادلات التجارية، وتعليق اتفاقيات سابقة كان معمول بها.