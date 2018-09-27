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فن

ناهد السباعي تلفت الأنظار في عرض ماتعلاش على الحاجب بمهرجان الجونة ..صور

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 05:36 ص
صدى البلد
محمد نبيـل
خطفت الفنانة ناهد السباعى، الأنظار خلال ظهورها الأول بعد تأجيل حفل زفافها بعرض الفيلم القصير "ماتعلاش على الحاجب" ضمن مسابقة الأفلام القصيرة بمهرجان الجونة السينمائى، والذى حضره عدد من النجوم ومنهم ليلى علوى، الهام شاهين، بسمة، و درة.

"ماتعلاش عن الحاجب"، بطولة أسماء اليزيد ومريم الخشت وعلي الطيب، تأليف هيثم دبور وإخراج تامر عشري، وإنتاج "بي برودكشن" و"بلو برنت" و"ريد ستار"، وهو واحد من فيلمين تم اختيارهما لتمثيل مصر في مسابقة الأفلام القصيرة بـ "الجونة".

ويعد "ماتعلاش عن الحاجب" المشاركة الثانية لصناع فيلم "فوتوكوبي" الحائز على نجمة الجونة الذهبية لأفضل فيلم عربي طويل، في مهرجان الجونة السينمائي، وهو التعاون الثاني أيضا بين المخرج تامر عشري والسيناريست هيثم دبور.

ناهد السباعي تلفت الأنظار في عرض ماتعلاش على الحاجب بمهرجان الجونة ..صور
ناهد السباعي تلفت الأنظار في عرض ماتعلاش على الحاجب بمهرجان الجونة ..صور
ناهد السباعي تلفت الأنظار في عرض ماتعلاش على الحاجب بمهرجان الجونة ..صور
ناهد السباعي تلفت الأنظار في عرض ماتعلاش على الحاجب بمهرجان الجونة ..صور
ناهد السباعي تلفت الأنظار في عرض ماتعلاش على الحاجب بمهرجان الجونة ..صور
ناهد السباعي تلفت الأنظار في عرض ماتعلاش على الحاجب بمهرجان الجونة ..صور
ناهد السباعي تلفت الأنظار في عرض ماتعلاش على الحاجب بمهرجان الجونة ..صور
ناهد السباعي تلفت الأنظار في عرض ماتعلاش على الحاجب بمهرجان الجونة ..صور
ناهد السباعي تلفت الأنظار في عرض ماتعلاش على الحاجب بمهرجان الجونة ..صور

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