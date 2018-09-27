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أغنية اشنقوا البيض تثير الجدل في فرنسا

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 05:38 ص
أغنية اشنقوا البيض
أغنية "اشنقوا البيض" تثير الجدل في فرنسا
كشف موقع "سكاي نيوز" عربية، عن أن مكتب الادعاء العام في باريس فتح تحقيقًا بشأن مغني راب مغمور ذاع صيته على وسائل التواصل الاجتماعي بتسجيل أغنية مصورة تحمل عنوان "اشنقوا البيض".

أصبح "نيك كونراد"، أكبر موضوع على "تويتر" في فرنسا بعدما ندد سياسيون من كل الأطياف بالأغنية التي قال موقع يوتيوب إنه حذفها لخرقها سياسة الموقع بشأن خطاب الكراهية.

وفي الأغنية يظهر الرجل أسود البشرة وهو يغني خلال تجوله ليلًا بإحدى ضواحي باريس، وتضم الأغنية مشهدًا يشهر فيه مسدسًا على رجل أبيض يزحف على الأرض ثم يوسعه ضربًا.

وشملت كلمات الأغنية دعوات لقتل أصحاب البشرة البيضاء وأطفالهم.

وقال وزير الداخلية الفرنسي، جيرار كولوم، على "تويتر"، "أندد تمامًا بهذه الكلمات الوضيعة وهذا الهجوم الشائن".

وقالت مارين لوبان زعيمة اليمين المتطرف، إن الفيديو يظهر وجود "عنصرية ضد البيض" في فرنسا.

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