فاطمة عيد: الإنترنت سر ابتعادي عن الغناء لعشر سنوات

قالت المطربة فاطمة عيد، إنها بعيدة عن الغناء منذ 10 أعوام؛ بسبب قلة شرائط الكاسيت، وتوقف شركات الإنتاج عن العمل، وطرح ألبومات مقارنة بالسنوات الماضية لانتشارها على الإنترنت ومواقع الأغاني.





وأضافت «عيد»، خلال لقائها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج «معكم» المذاع على قناة «سي بي سي»، أنها كانت من الفنانين المحظوظين في جيلها، موضحة أنه في الفترات الماضية عندما كانت تصدر ألبومًا جديدًا ينتشر بكثرة في البيوت المصرية، قائلةً: «مكنش فيه بيت في مصر ميشتريش شريط فاطمة عيد».





وأوضحت أن زوجها هو الذي شجعها ودعمها للعودة إلى الغناء مرة أخرى، لافتة إلى أن زوجها شفيق الشايب ملحن ومؤلف رغم أنه لواء شرطة.