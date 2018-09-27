شاهد.. فاطمة عيد: لم أغن في أفراح بناتي

قالت الفنانة فاطمة عيد، إن لديها 4 بنات متزوجات، وأثناء الخطبة لم تشترط على أزواج بناتها أي شيء لأنها تعرف متاعب الحياة وشقائها خاصة الشباب، مضيفة أنها لم تختلف في أي تفاصيل مع أزواج بناتها وتعتبرهم أولادها أيضا.





وأضافت «عيد» خلال لقائها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج «معكم» المذاع على قناة «سي بي سي»، رغم أنها مطربة لم تشارك الغناء في أفراحهم، مضيفة: «باب النجار مخلع.. ومفيش حد من الفنانين بيجامل حد رغم أني مجاملة ولم أرفض لأحد طلب».





وردت الفنانة على سؤال ما رد فعلك لو زوجك تزوج عليك فأجابت: «هو يقدر زوجي يتجوز عليا، ساعتها اتقي شر الحليم إذا غضب، يا واخد قوتي يا ناوي على موتي الحاجات دي مفيهاش تفاهم، انا طيبة أه وإنما يقل بأصله معايا ساعتها لكم دينكم وليا دين».