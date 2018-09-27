شاهد.. أول كلب في العالم يحترف التزحلق على الجليد









في لقطة مثيرة ظهر كلب يرقص بساحة تزلج للجليد، بشكل احترافي، وهو يرتدي زوجين من الأحذية بقدميه الأماميتين، ممسكًا بعصا التزلج، ليثير هذا دهشة كل من يراه.لتتضمن تلك المشاهد التي ظهرت في مقطع فيديو، قصة طويلة عن الكلب "بيني" ذو الـ 5 أعوام فقد أنقذته سيدة من القتل الرحيم، وعملت على تدريبه التزلج لمدة عام، بحسب ما جاء في صحيفة "ذا ميرور" البريطانية.وأنقذت السيدة "شيريل" صاحبة الـ 54 عامًا، الجرو من طابور الموت في ملجأ عندما كان عمره بضعة أشهر، لتبدأ هي في رعايته والاهتمام به وتعليمه، ليخضع الكلب الأمريكي للتدريب مرة كل أسبوعين.وكان الظهور الأول لـ"بيني" في تقديم عرض بساحة الجليد في الشتاء الماضي، وعلى حد وصف صاحبته "كان بيني رائعًا يسحر حول الجليد يتزلج على الجليد ببراعة ومهارة"وصنعت "شيريل" لـ "بيني" زوجًا خاصًا من الأحذية المخصصة للتزحلق على الجليد من خلال ربط الشفرات بأحذية الكلاب، والتي كان يرتديها على مخالبه الأمامية أثناء استخدام كفوفه الخلفية للقبضة.وقد حصل مقطع فيديو واحد لـ"بيني" وهو منطلق بساحة الجليد على 30 ألف مشاهدة على "الفيسبوك".