أوقاف القليوبية: حملات للمشاركة في المسح الطبي للقضاء على فيروس سي

أكد الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية أنه تم وضع خطة تكاملية بالتعاون مع أجهزة المحافظة وإطلاق حملات وقوافل للمشاركة فى المبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس سى والتى تبدأ الاثنين القادم حتى نهاية شهر نوفمبر القادم.



وأشار الى أنه تم تشكيل غرف عمليات فرعية بكل إدارة وتواجد إمام وفريق عمل بكل كفر وعزبة وقرية لبيان حث الإسلام على حماية النفس والحفاظ عليها وتوعية المواطنين بإجراء الفحوصات الطبية والمسح الطبي الشامل.



وأوضح وكيل وزارة الأوقاف أنه سيتم تخصيص الجزء الثانى من خطبة الجمعة المقبلة لتحفيز المواطنين للخضوع للكشف الطبى وتناول العلاج مجانا وبدون مقابل والتأكيد على أن العناية بالصحة من الضرورات الخمس التي أوجبها الإسلام.



وأكد ضرورة القيام بالتوعية والإرشاد فى هذا الشأن بالمساجد فى كل الأوقات والدروس مشيرا إلى أنه سيتم تكثيف القوافل والندوات الدينية بالمدارس ومراكز الشباب والمساجد، والانضباط الإدارى والالتزام باللوائح المنظمة للعمل.