رئيس مدينة شبرا الخيمة يتفقد مدرسة توفيق الحكيم

قام اللواء مجدي الوصيف رئيس مدينة شبرا الخيمة بجولة تفقدية داخل مدرسة توفيق الحكيم الابتدائية وذلك فى استجابة سريعة لشكاوى أولياء أمور طلاب لوجود حشرات سامة بالمدرسة تسبب خطرًا على أرواح الطلاب.





وقال الوصيف إنه انتقل الى المدرسة بصحبة لجنة مشكلة برئاسة نائب رئيس حي غرب شبرا الخيمة وعضوية كل من وحدة صحة ملاريا غرب والطب البيطري ومدير الجمعية الزراعية ببيجام غرب ومدير مكافحة العدوى.





وطالب إدارة المدرسة بإجراء نظافة شاملة للمدرسة وإخلائها من أي حشرات تعرض حياة الطلاب للخطر حيث كشفت الجولة اثناء المرور وجود نقص في بعض الكتب الخاصة برياض الأطفال ودورات المياه تحتاج إلى نظافة وإحلال وتجديد.



