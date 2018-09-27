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منوعات

ميجان ماركل تكسر قوانين القصر الملكي

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 08:18 ص
صدى البلد
نهى حمدي
عادت الدوقة "ميجان ماركل" زوجة الأمير هاري، لكسر قواعد وقوانين العائلة الملكية، لتحدث بغلقها باب السيارة بنفسها ضجة كبيرة على "السوشيال ميديا".

ففي أثناء توجه دوقة ساسيكس إلى الأكاديمية الملكية للفنون لحضور حدث فني، وعند نزولها من السيارة قامت بغلق باب السيارة بنفسها، وذلك يتعارض مع قوانين القصر الملكي، بحسب ما نشر موقع "إكسبريس"البريطاني.

وأوضح الفيديو الذي ظهرت فيه "ماركل" أنه لحظة وصولها كان في استقبالها أحد المسئولين، وبعد مصافحتها الرجل، أغلقت الباب بيدها، لتتعدد التعليقات من قبل المشاهدين على هذا التصرف، فقد حلله البعض بأنه تواضع من الدوقة، فيما رأى آخرون أن هذا التصرف يضيع على وظيفته.

بينما قال "وليام هانسون" خبير بقواعد وآداب السلوك، بأن ما قامت به "ماركل" ليس تعديا على البروتوكول، فالهدف من تخصيص العائلة المالكة لشخص آخر يفتح باب ويغلقه، هي أسباب أمنية لا أكثر.

الجدير بالذكر أن بروتوكولات العائلة الملكية بإنجلترا، تمنع على أفرادها إغلاق باب السيارة بنفسه، فهناك من يقوم بهذه الوظيفة وهي فتح باب السيارة وغلقه.

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