كثافات مرورية متوسطة على الطرق والمحاور الرئيسية

تشهد الطرق والمحاور الرئيسية، كثافات مرورية متوسطة في ساعات الصباح الأولى من اليوم، الخميس.





فيما وجه اللواء عصام شادي مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، بانتشار الخدمات المرورية على الطرق الرئيسية، وشن حملات لمراقبة السرعات والكشف عن قائدي المركبات تحت تأثير المخدر، وتطبيق قرار منع سير سيارات النقل التي تتجاوز حمولتها 4 أطنان بالقاهرة الكبري.





فيما يشهد الطريق الدائري استقرارًا علي مناطق المعادي ومدينة نصر حتي التجمع الخامس وأكاديمية الشرطة، وكثافات مرورية متوسطة أعلي مناطق المرج، ومؤسسة الزكاة، وأعلي ترعة الإسماعيلية في القادم من شبر - بنها الحر إلي مناطق المرج.





كما ظهرت بعض الأحمال الزائدة علي الطريق الدائري أعلى طريق القاهرة - الإسكندرية الزراعي، وبالتقاطع مع محور 26 يوليو، وأعلي طريق الاوتوستراد في القادم من أثر النبي ودار السلام، وأعلى مناطق الكونيسة والمنيب باتجاه كورنيش النيل بالمعادي.





بينما يشهد محور 26 يوليو كثافات مرورية متوسطة في القادم من كرداسة إلي ميدان لبنان.





ويشهد الطريق الدائري الإقليمي انتشار موسع للخدمات المرورية، مع ظهور أحجام متوسطة للسيارات في التقاطع مع طريق القاهرة - أسيوط الزراعي، وأعلي طريق القطامية - العين السخنة.



