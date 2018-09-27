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محافظات

حملة على المنشآت والمصانع غير المرخصة بشبرا الخيمة..صور

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 09:01 ص
صدى البلد
إبراهيم الهوارى
شنت الأجهزة التنفيذية بمدينة شبرا الخيمة حملة مكبرة للتفتيش على جميع المنشآت الصناعية والمصانع والورش للتأكد من توافر الاشتراطات والمواصفات البيئية ورصد المخالفات.

وقال اللواء مجدى الوصيف رئيس مدينة شبرا الخيمة ان الحملة استهدفت حى شرق شبرا الخيمة واسفرت عن ضبط مصنع يقوم بتصنيع البطاطين مخالف للاشتراطات البيئية وعدم تواجد سجل بيئى وعدم وجود خطة دفاع مدنى لمواجهه الحرائق

كما تم تم ضبط مصنع لتصنيع الحلويات مخالف للاشتراطات البيئية والصحية وعدم وجود خطة دفاع مدنى لمواجهه الحرائق وتم اتخاذ الاجراءات القانونية وتم تحرير محاضر بالمخالفات

واكد الوصيف أن تلك الحملة تأتي في إطار الجهود المكثفة والمبذولة بتكثيف الحملات على المنشآت الصناعية والتحقق من المواصفات والاشتراطات البيئية لها
حملة على المنشآت والمصانع غير المرخصة بشبرا الخيمة..صور
حملة على المنشآت والمصانع غير المرخصة بشبرا الخيمة..صور
حملة على المنشآت والمصانع غير المرخصة بشبرا الخيمة..صور

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