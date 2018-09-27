تعرف على درجات الحرارة المتوقعة بالقاهرة والمحافظات اليوم.. فيديو

القاهرة: العظمى 34 - الصغرى 23، ليوم الخميس، علما بأن هذه الدرجة ستستقر لمدة 48 ساعة وفقًا لتوقعات الأرصاد الجوية.





الإسكندرية: العظمى 31 – الصغرى 22 ليوم الخميس، علمًا بأن هذه درجة الحرارة ستبقى كما هي غدًا الجمعة لتسجل 31 درجة للعظمى.





مطروح: العظمى 30 - الصغرى 23، لليوم الخميس.





الغردقة: العظمى 37 – الصغرى 28، لليوم الخميس.





شرم الشيخ: العظمى 36 – الصغرى 28، لليوم الخميس.





أسيوط: العظمى 36 للعظمى – والصغرى 23، لليوم الخميس.





استعرض برنامج «صباح البلد» المُذاع على فضائية "صدى البلد"، تقريرًا مُفصلًا عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأسبوع الجارى.وجاءت درجات الحرارة على النحو التالي:أسوان: العظمى 43 – والصغرى 27، لليوم الخميس.