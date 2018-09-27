تعرف على درجات الحرارة المتوقعة بالقاهرة والمحافظات اليوم.. فيديو

استعرض برنامج «صباح البلد» المُذاع على فضائية "صدى البلد"، تقريرًا مُفصلًا عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأسبوع الجارى.
وجاءت درجات الحرارة على النحو التالي:
وجاءت درجات الحرارة على النحو التالي:
القاهرة: العظمى 34 - الصغرى 23، ليوم الخميس، علما بأن هذه الدرجة ستستقر لمدة 48 ساعة وفقًا لتوقعات الأرصاد الجوية.
الإسكندرية: العظمى 31 – الصغرى 22 ليوم الخميس، علمًا بأن هذه درجة الحرارة ستبقى كما هي غدًا الجمعة لتسجل 31 درجة للعظمى.
مطروح: العظمى 30 - الصغرى 23، لليوم الخميس.
الغردقة: العظمى 37 – الصغرى 28، لليوم الخميس.
شرم الشيخ: العظمى 36 – الصغرى 28، لليوم الخميس.
أسيوط: العظمى 36 للعظمى – والصغرى 23، لليوم الخميس.
أسوان: العظمى 43 – والصغرى 27، لليوم الخميس.