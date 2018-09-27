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تعرف على درجات الحرارة المتوقعة بالقاهرة والمحافظات اليوم.. فيديو

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 08:57 ص
صدى البلد
مي فهمي
استعرض برنامج «صباح البلد» المُذاع على فضائية "صدى البلد"، تقريرًا مُفصلًا عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأسبوع الجارى.

وجاءت درجات الحرارة على النحو التالي:
القاهرة: العظمى 34 - الصغرى 23، ليوم الخميس، علما بأن هذه الدرجة ستستقر لمدة 48 ساعة وفقًا لتوقعات الأرصاد الجوية.

الإسكندرية: العظمى 31 – الصغرى 22 ليوم الخميس، علمًا بأن هذه درجة الحرارة ستبقى كما هي غدًا الجمعة لتسجل 31 درجة للعظمى.

مطروح: العظمى 30 - الصغرى 23، لليوم الخميس.

الغردقة: العظمى 37 – الصغرى 28، لليوم الخميس.

شرم الشيخ: العظمى 36 – الصغرى 28، لليوم الخميس.

أسيوط: العظمى 36 للعظمى – والصغرى 23، لليوم الخميس.

أسوان: العظمى 43 – والصغرى 27، لليوم الخميس.

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