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فن

بدء تصوير فيلم رأس السنة

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 09:27 ص
صدى البلد
نورا نبيل
أعلنت شركة Lagoonie Film Production بدء تصوير فيلمها الجديد "رأس السنة" الذي تتعاون في إنتاجه مع فيلم "كلينك" ويضم في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم.

"رأس السنة" تأليف محمد حفظي وإخراج محمد أحمد صقر في تجربته الأولى، ويقوم ببطولته النجوم أحمد مالك وإياد نصار وشيرين رضا وبسمة وإنجي المقدم وهدى المفتي وسالي عابد.

وكانت Lagoonie Film Production قد شاركت في إنتاج الفيلم القصير "شوكة وسكينة" الذي ينافس في مسابقة الأفلام القصيرة في الدورة الثانية من مهرجان الجونة السينمائي، كذلك شاركت في إنتاج مسلسل "أنا شهيرة أنا الخائن" للمؤلفة الشهيرة نور عبد المجيد، والجزء الثاني من مسلسل سابع جار.

ومؤخرًا قدمت الشركة جائزة مالية قدرها 5 آلاف يورو لمشروع فيلم بعلم الوصول للمخرج هشام صقر ضمن منافسات ورشة فاينال كات فينيسيا التي أقيمت ضمن فعاليات مهرجان فينسيا السينمائي الدولي.

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