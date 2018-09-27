افتتاح الجناح المصري بمعرض أستانا الدولي للسياحة بحضور السفير

افتتح السفير هيثم صلاح، سفير جمهورية مصر العربية فى كازاخستان، الجناح المصرى على هامش معرض أستانا الدولى للسياحة والسفر الخامس عشر، والذى تشارك فيه أكثر من 30 دولة أجنبية فى مجالات السياحة والنقل السياحي والخدمات اللوجستية الداعمة لمجال السياحة.



وقال صلاح: "جاءت مشاركة مصر في هذا المعرض مميزة جدا، حيث جهزت الهيئة المصرية لتنشيط السياحة جناحا رائعا يعكس مقومات السياحة المصرية المتنوعة وفق مقومات علمية وترويجية وتنظيمية عالمية".



وأشار إلى مشاركة عدد كبير من مالكى وممثلى الشركات والفنادق السياحية الكبرى ووكالات وشركات السياحة العاملة فى هذا المجال الحيوي بمصر.



وأضاف السفير المصري أن كازاخستان أصبحت من الأسواق المهمة للمقاصد السياحية المصرية بفضل الجهود المبذولة من قبل وزارة السياحة وسفارات مصر بالخارج طوال الفترة الماضية من أجل فتح أسواق سياحية جديدة تعيد السياحة المصرية إلى مكانتها الطبيعية بين دول العالم.

