صحف الإمارات: السيسي يطالب بإصلاح شامل لأزمة المنظومة الدولية.. ترامب يتعهد بخطة سلام لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.. ويجدد تمسكه بمعاقبة إيران.. الكونجرس يقر عقوبات قاسية ضد حزب الله

صحف الإمارات:

السيسي يطالب بإصلاح شامل لأزمة المنظومة الدولية

استئناف مباحثات النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا

الرياض ترحب برغبة ألمانيا في تعزيز العلاقة بين البلدين

ترامب يتعهد بخطة سلام لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.. ويجدد تمسكه بمعاقبة إيران

الكونجرس يقر عقوبات قاسية ضد حزب الله

أمريكا تستعد لحرب مفتوحة في سوريا.. ودمشق تؤكد: منظومة "إس 300" ستجعل إسرائيل تراجع حساباتها

هادي: ميليشيات الحوثي تعمل لصالح إيران و"حزب الله"

حزب العمال البريطاني يعد بإسقاط خطة الانفصال عن الاتحاد الأوروبي

سلطت الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم، الخميس، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تركز على الشأنين الإقليمي والدولي، فيما استعرضت بشكل موسع الشأن المصري.وقالت صحيفة "الخليج" إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد، في كلمة له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن هناك خللًا يعتري أداء الجمعية، مشددًا على ضرورة إصلاح هذا الخلل، لأن ذلك يلقي الكثير من الظلال على مصداقية هذه المنظومة لدى كثير من الشعوب، خاصة في المنطقتين العربية والأفريقية.وأضاف الرئيس السيسي أنه لا يمكن أن نلوم عربيًا يتساءل عن مصداقية الأمم المتحدة، وما تمثله من قيم، في وقت تواجه فيه منطقته مخاطر التفكك، وانهيار الدولة الوطنية لصالح موجة إرهابية، وصراعات طائفية ومذهبية تستنزف مقدرات الشعوب العربية، أو يتساءل عن عدم حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة للعيش بكرامة وسلام في دولة مستقلة، تعبر عن هويته الوطنية وآماله وتطلعاته.وأفادت "الوطن" بأن المفاوضات المتعلقة بالجانب الفني لسد النهضة الإثيوبى، استؤنفت أمس في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وذلك على مستوى وزراء المياه والري بكل من الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا لاستكمال المباحثات حول النقاط العالقة والخاصة بالانتهاء من تقرير الاستشاري الفرنسي.ونقلت الصحيفة عن وزير الري المصري محمد عبد العاطي قوله: "إننا نبحث عن أفضل سيناريو ممكن لملء سد النهضة والذى لا يمكن أن يلحق ضررا كبيرا بدول المصب ويستوفى جميع المتطلبات"، مشيرًا إلى أنه يمكن أن تكون هناك اختلافات مؤكدا أن استمرار المناقشة هو انعكاس لإصرار الجميع على التوصل إلى كل من الاتفاقات التي تحقق طموحات الدول الثلاث.وركزت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" على تصريحات مفتي الديار المصرية، الدكتور شوقي علام، حيث أدان بشدة اقتحام مئات المستوطنين للمسجد الأقصى وأداء صلوات تلمودية بداخله وحذر من استمرار مخططات الاحتلال الإسرائيلي لتهويد مدينة القدس المحتلة وتغيير معالمها وطمس هويتها الحقيقية.وأبرزت "البيان" فعاليات افتتاح بطولة الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات" العالمية لرماية السيدات في نادي الصيد بمدينة السادس من أكتوبر بالعاصمة المصرية القاهرة، بحضور وزير الشباب والرياضة المصري الدكتور أشرف صبحي، والمهندس جمعة مبارك الجنيبي، سفير دولة الإمارات لدى مصر، واللواء الركن راشد خميس بن عابر الهاملي، رئيس اتحاد الإمارات للرماية، واللواء حازم حسني، رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للرماية، واللواء عبد الله المهيري، نائب رئيس اتحاد الإمارات للرماية، وحسن الشحي، المدير التنفيذي للبطولة، وجاء الافتتاح مثيرًا، والتنافس على أشده.وقالت "الاتحاد" إن البطولة الحالية هي الثانية بعد بطولة تودي الإيطالية، وتحرص جميع الراميات على الحصول المبكر على بطاقات التأهل إلى دورة الألعاب الأوليمبية في طوكيو 2020، وأسفرت نتائج اليوم الأول لرماية الأطباق من الأبراج "الاسكيت"، عن صدارة الإيطالية شيرا كوستا للجولات الثلاث برصيد 66 طبقًا، وتلتها المصرية زينب طارق برصيد 59 طبقًا، ثم مواطنتها منى الهواري برصيد 54 طبقًا، ثم نغم إبراهيم برصيد 52 طبقًا.على الصعيد الإقليمي والدولي، أفادت "خليج" بأن المملكة العربية السعودية رحبت بتصريح وزير الخارجية الألماني هايكو ماس فيما يتعلق بالرغبة في تعزيز العلاقة وتكثيف التعاون بين المملكة وألمانيا في مختلف المجالات، فيما قال متحدث باسم الحكومة الألمانية، أمس، إن بلاده تأمل في عودة السفير السعودي إلى برلين سريعا، مؤكدا أن السعودية شريك مهم في المنطقة تريد ألمانيا التعاون معه، وأضاف أن وزير الخارجية السعودي دعا نظيره الألماني هايكو ماس لزيارة الرياض.واستعرضت "البيان" تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال كلمة له بالأمم المتحدة، بأن خطة السلام التي تعدّها إدارته لتسوية النزاع بين الإسرائيليين والفلسطينيين والتي سيتم الكشف عنها في غضون أربعة أشهر، ستكون "متوازنة للغاية" بين طرفي النزاع، مضيفًا: "إذا أراد الإسرائيليون والفلسطينيون دولة واحدة، أنا موافق. وإذا أرادوا دولتين، أنا موافق"، مشدّدا على أن دوره هو "تسهيل" الوصول إلى اتفاق سلام بين الطرفين.وجدد ترمب تمسكه بمعاقبة إيران، معتبرًا أنه على الشركات أن تختار بين أن تكون مع إيران أو مع الولايات المتحدة، قائلًا: "الإيرانيون سيلجأون إلي وسيطلبون عقد اتفاق جديد معي في ظل الضغوط التي تتزايد عليهم"، مشيرًا إلى أنه كان يجب الاهتمام بما يحدث في سوريا واليمن ضمن الاتفاق النووي مع طهران.وقالت "الوطن" إن مجلس النواب الأمريكي صوت على مشروع قانون، يفرض عقوبات أقسى على ميليشيات "حزب الله" اللبنانية الإرهابية، مشيرةً إلى أنها خطوة تستهدف إحكام الطوق حول عنق الميليشيات، التي تعد الذراع الإيرانية في لبنان، وأن المشروع يستهدف كل من يمول الميليشيات ويزودها بالأسلحة، وهو نسخة معززة من عقوبات سابقة، لكنها أقسى.وأبرزت "البيان" تصريحات نائب وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، بأن منظومة الدفاع الروسية "إس 300" دفاعية، وأنها ستدفع إسرائيل إلى التفكير مليًا قبل ضرب سوريا، مضيفًا: "نحن نرحب بهذا الدعم، وهو دعم دفاعي لسوريا. الصواريخ لن تذهب إلى أي مكان إلا إذا هوجمت، فليجرب الإسرائيليون، نحن سندافع عن أنفسنا كما فعلنا دائما".وتحت عنوان "واشنطن تستعد لحرب مفتوحة مع إبقاء الوجود الأمريكي في سوريا"، قالت "خليج" إن الولايات المتحدة تستعد لحرب أخرى مفتوحة، لكن هذه المرة في سوريا، إذ أعلنت إدارة الرئيس دونالد ترامب هذا الأسبوع، أن القوات الأمريكية ستبقى على الأراضي السورية، طالما لم ترحل إيران عنها.ونقلت "الاتحاد" عن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي قوله، خلال كلمة أمام الأمم المتحدة: "إننا نتصارع مع جماعة دينية معقدة، فهي سياسيًا تؤمن بحقها الحصري في الحكم باعتباره حقًا إلهيًا وترمي بكل القيم العصرية من الديموقراطية وحقوق الإنسان عرض الحائط".وأضاف أن الحوثيين يرون أنفسهم عرقًا مميزًا يطالب الشعب بالتبجيل والتقديس، وهي جماعة تستخدم كل أساليب العنف الذي مزق المجتمع وخلق الكراهية في الشعب، وهي وطنيًا جماعة باعت ولاءها الوطني وتعمل كوكيل حرب لصالح إيران وحزب الله.دوليًا، أفادت "الوطن" بأن زعيم حزب العمال البريطاني سعى، خلال خطابه في ختام المؤتمر السنوي للحزب في ليفربول في شمال غربي إنجلترا، للتقليل من أثر الانقسامات الداخلية في حزبه بشأن انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي "بريكست"، مقدمًا "خطة جذرية" لتولي قيادة الحكومة.وأضاف أن الحزب سيرفض أي اتفاق تقدمه ماي لا يفي بالشروط الستة التي وضعها الحزب، بما في ذلك تقديم المزايا ذاتها التي كانت بريطانيا تتمتع بها كعضو في الاتحاد الجمركي والسوق الموحدة.وذكرت "البيان" أن ترامب أن قادة الدول المجتمعين للاستماع إلى كلمته أمام الأمم المتحدة ضحكوا معه وليس للسخرية منه عندما أشاد بحصيلة أداء إدارته، قائلًا: "لقد أمضينا وقتا ممتعًا"، مضيفًا: "لم يكونوا يسخرون مني بل يضحكون معي" مشددًا على أن "الناس أمضوا وقتًا ممتعًا معي".