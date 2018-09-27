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مرأة

للرجال فقط ..استعيد شبابك بملعقة من هذا الخليط على الريق

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 09:05 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
يعاني أغلب الأشخاص وبالأخص الرجال من الإجهاد الشديد نتيجة لكثرة أعباء الحياة فى العمل وطلبات المنزل ،لذلك تنصح الدكتورة سكينة جمال خبيرة التغذية ،جميع الرجال بتناول معلقة من هذا الخليط الجيد يوميا على الريق للتمتع بصحة جيدة وحياة أكثر نشاطا .

قالت "خبيرة التغذية " فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد " وصفة من خليط حبة البركة مفيدة للجميع وخاصة الرجال وهى :

نصف ملعقة حبة البركة مع العسل الأسود والسمسم بعد سحقها تؤخذ على الريق كمقوية ومنبهة وطاردة للبلغم ولمقاومة شدة البرد في الشتاء القارص.

وأضافت أن هذا الخليط يزيد من المناعة ضد نوبات البرد والربو ويخلص الجسم من الصداع والزكام كما أنه مفيد ويعتبر مقوي للرجال من الناحية الصحية .

و أضافت "خبيرة التغذية " أن حبة البركة أكتشفت منذ القدم فى مقبرة توت عنخ أمون وعرفت هذه النبتة واستخدمت من قبل الملايين من الناس لعلاج الحالات المزمنة والحادة بنجاح، وهي علاج للعديد من الأمراض وتشمل مضادات السكري، مكافحة السرطان، تقوية الجهاز المناعي، تعمل كمسكن للألم، مضادة للجراثيم، ومضادة للالتهابات، وعلاج للتشنجات، وتقي من أمراض الكبد والكلي، وتحمي المعدة، ولها خصائص مضادة للأكسدة نظرا لقوتها الخارقة للشفاء حيث حصلت على أعلى مرتبة بين الأدوية العشبية لإحتوائها على معظم الخصائص العلاجية والجمالية

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