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حوادث

مرور النوبارية تستخرج رخص القيادة والتسيير دون النظر للغرامات.. صور

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 10:57 ص
صدى البلد
جمالات الدمنهورى
نظم قسم شرطة غرب النوبارية تحت رعاية واشراف اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة مبادرة لاستخراج مصدرات المرور من (رخص القيادة – رخص التسيير) دون النظر للغرامات لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين.

وتأتى المبادرة فى إطار تنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية وتوجيهات اللواء محمود توفيق بتفعيل المبادرات الإنسانية والاجتماعية وانطلاقًا من الدور المجتمعي للوزارة.

وأكد اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة إن مبادرة استخراج مصدرات المرور دون النظر للغرامات تهدف إلى بناء جسور الثقة والتعاون مع الجمهور تسهيلاً لهم ولتخفيف العبء المادى عن كاهل المواطنين خاصة المتعثرين وغير القادرين.
مرور النوبارية تستخرج رخص القيادة والتسيير دون النظر للغرامات.. صور
مرور النوبارية تستخرج رخص القيادة والتسيير دون النظر للغرامات.. صور
مرور النوبارية تستخرج رخص القيادة والتسيير دون النظر للغرامات.. صور
مرور النوبارية تستخرج رخص القيادة والتسيير دون النظر للغرامات.. صور
مرور النوبارية تستخرج رخص القيادة والتسيير دون النظر للغرامات.. صور

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