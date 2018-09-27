مرور النوبارية تستخرج رخص القيادة والتسيير دون النظر للغرامات.. صور

نظم قسم شرطة غرب النوبارية تحت رعاية واشراف اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة مبادرة لاستخراج مصدرات المرور من (رخص القيادة – رخص التسيير) دون النظر للغرامات لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين.





وتأتى المبادرة فى إطار تنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية وتوجيهات اللواء محمود توفيق بتفعيل المبادرات الإنسانية والاجتماعية وانطلاقًا من الدور المجتمعي للوزارة.



