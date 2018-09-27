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أخبار البلد

السيسي يوافق على الشراكة مع الوكالة الفرنسية للتنمية لتحسين النقل

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 09:25 ص
صدى البلد
محمد عبد المنعم
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارا جمهوريا رقم 123 لسنة 2018 بالموافقة على اتفاق الشراكة بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية، ومؤسسة التعاون من أجل تطوير وتحسين النقل الحضرى فى الدول النامية، ومركز الدراسات والخبرات حول المخاطر والبيئة والنقل والتنمية، والذى بمقتضاه تقدم الوكالة الفرنسية للتنمية منحة بحد أقصى 500 ألف يورو والموقع فى القاهرة بتاريخ 22 نوفمبر 2017.

ونشر القرار فى الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم، الخميس.

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