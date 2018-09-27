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أخبار البلد

تخصيص قطع أراض من أملاك الدولة بالمجان لإقامة مشروعات تنموية عليها

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 09:39 ص
صدى البلد
كتب محمد عبد المنعم
نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم الخميس عدة قرارات للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بتخصيص قطع أراض من أملاك الدولة لإقامة مشروعات تنموية بعدد من محافظات الجمهورية.

فأصدر قرار رقم 1553 لسنة 2018 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة بمساحة 650م بناحية البلينا محافظة سوهاج بالمجان لإقامة مقر للإدارة التعليمية عليها .

وأصدر قرارًا رقم 1554 لسنة 2018 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة بمساحة 300م بناحية قرية نقباس التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة بنها محافظة القليوبية بالمجان لإقامة مسجد عليها.

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