تخصيص قطع أراض من أملاك الدولة بالمجان لإقامة مشروعات تنموية عليها

نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم الخميس عدة قرارات للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بتخصيص قطع أراض من أملاك الدولة لإقامة مشروعات تنموية بعدد من محافظات الجمهورية.





فأصدر قرار رقم 1553 لسنة 2018 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة بمساحة 650م بناحية البلينا محافظة سوهاج بالمجان لإقامة مقر للإدارة التعليمية عليها .



