لأول مرة.. نشر لافتة لجنود إسرائيليين في إيران

ذكر موقع "والاه" الإسرائيلي اليوم الخميس، أن لافتة لجنود الجيش الإسرائيلي ظهرت في مدينة شيراز في جنوب غرب إيران عن طريق الخطأ بدلا من الجنود الإيرانيين.



وقال الموقع الإسرائيلي إنه بعد الكشف عن الخطأ المحرج، أزيلت اللافتة، وتم وضع اللوحة في إطار "أسبوع الدفاع المقدس"، إلى جانب الصورة التي كانت عبارة عن قصيدة باللغة الفارسية، في ذكرى الجنود القتلى الإيرانيين في الحرب الإيرانية العراقية.