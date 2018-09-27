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فن

بيرين سات تلغي جميع ارتباطها الفنية بعد فقدان صوتها

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 09:24 ص
صدى البلد
نورا نبيل
اضطرت الفنانة بيرين سات لإلغاء جميع ارتباطاتها الفنية والذهاب إلى أحد الأطباء في اسطنبول بعد أن فقدت صوتها بشكل مفاجئ.

ووفقًا لما نشره موقع "gecce" فإن بيرين تعاني من مرض الانفلوانزا بسبب تغيرات الأحوال الجوية مما أدى إلى فقدان صوتها من شدة التعب.

بيرين سات تعد واحدة من أشهر نجمات تركيا وقد قدمت عددا من المسلسلات الناجحة منها "فاطمة" و"العشق الممنوع".

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