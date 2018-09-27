الرئيس البرتغالي: السيسي دعاني لحضور منتدى شباب العالم في نوفمبر.. فيديو

قال رئيس البرتغال، مارسيلو دى سوزا، إنه عقد اجتماعا إيجابيًا مع الرئيس عبد الفتاح السيسي بنيويورك، مؤكدًا أن السيسي وجه دعوة له لحضور منتدى شباب العالم في نوفمبر المقبل.



وأضاف رئيس البرتغال، فى لقاء خاص بفضائية "إكسترا نيوز": "ناقشت مع السيسي اجتماع اللجنة الثنائية بين البلدين العام المقبل".



وأشار إلى أنه تحدث مع السيسى عن اجتماع اللجنة الثنائية بين البلدين الذى سيعقد العام المقبل، مفيدًا بأنه سيتناول الجوانب الاقتصادية والعسكرية والاجتماعية والثقافية بين البلدين.

