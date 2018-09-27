المرور توضح مناطق أعمال الصيانة خلال عطلة نهاية الأسبوع .. فيديو

قال الرائد محمد الشربيني، مشرف غرفة العمليات بالإدارة العامة للمرور، إن هناك استمرارا لأعمال إقامة كوبري لنقل الحركة من الطريق الدائري مع الصحراوي بمنطقة مدخل بلبيس، حيث يتم تركيب 10 كمرات خرسانية لإنشاء الكوبري، مشيرا إلى أنه يتم تحويل الاتجاه القادم من القاهرة للانحراف يسارا ما قبل منطقة الأعمال إلى الاتجاه الآخر لاستخدام حارتين مرويتين بكل اتجاه لمسافة 500 متر، والعودة مرة أخرى للطريق الرئيسي.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "صباح البلد"، بفضائية صدى البلد، اليوم الخميس، أنه من المقرر الانتهاء من تنفيذ الأعمال السادسة مساء غدا الجمعة، مؤكدا على انتشار الخدمات المرورية على مخارج القاهرة بالكامل والطريق الدائري بسبب سفر الكثيرين الى المحافظات المختلفة والأقاليم لقضاء أجازة نهاية الأسبوع.