ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

المرور توضح مناطق أعمال الصيانة خلال عطلة نهاية الأسبوع .. فيديو

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 09:36 ص
أرشيفية
أرشيفية
مي فهمي
قال الرائد محمد الشربيني، مشرف غرفة العمليات بالإدارة العامة للمرور، إن هناك استمرارا لأعمال إقامة كوبري لنقل الحركة من الطريق الدائري مع الصحراوي بمنطقة مدخل بلبيس، حيث يتم تركيب 10 كمرات خرسانية لإنشاء الكوبري، مشيرا إلى أنه يتم تحويل الاتجاه القادم من القاهرة للانحراف يسارا ما قبل منطقة الأعمال إلى الاتجاه الآخر لاستخدام حارتين مرويتين بكل اتجاه لمسافة 500 متر، والعودة مرة أخرى للطريق الرئيسي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "صباح البلد"، بفضائية صدى البلد، اليوم الخميس، أنه من المقرر الانتهاء من تنفيذ الأعمال السادسة مساء غدا الجمعة، مؤكدا على انتشار الخدمات المرورية على مخارج القاهرة بالكامل والطريق الدائري بسبب سفر الكثيرين الى المحافظات المختلفة والأقاليم لقضاء أجازة نهاية الأسبوع.

ترشيحاتنا

أكاديمية الشعر تطلق موسمها الدراسي العاشر

لأول مرة.. نشر لافتة لجنود إسرائيليين في إيران

قرار جمهوري بالموافقة على اتفاق للدعم الفني بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي

3 ديسمبر.. انطلاق المؤتمر العلمي الثاني لقسم النساء بتمريض الزقازيق

الداخلية تقتحم المنطقة الجبلية بالسحر والجمال بالإسماعيلية.. ضبط عصابة ترويج المواد المخدرة وبحوزتهم 12 كيلو حشيش ونصف كيلو هيروين ..صور

تعرف على درجات الحرارة المتوقعة بالقاهرة والمحافظات اليوم.. فيديو

محافظ أسوان يستقبل مطران إيبارشية طيبة.. صور

بعد رفع الفائدة على الدولار.. اقتصاديون: سياسات الفيدرالي الأمريكي تؤثر سلبا على الأسواق الناشئة.. وتعزز من فرص خروج السيولة للبحث عن العائد المرتفع على العملية الخضراء

محافظ قنا ومدير مؤسسة بن راشد يضعان حجر أساس إعادة إعمار الزبيدي.. تشكيل لجنة لتحديد المنازل ذات الأولوية لإعمارها.. والهجان يؤكد عمق العلاقات بين مصر والإمارات.. صور

شاهد.. أول كلب في العالم يحترف التزحلق على الجليد

بيرين سات تلغي جميع ارتباطها الفنية بعد فقدان صوتها

صفحات من تاريخ الأندلس بمكتبة الإسكندرية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

15 صورة تكشف أناقة إطلالات أروى جودة فى عيد ميلادها

سعر صادم لإطلالة إيفانكا ترامب الأخيرة.. صور

ناهد السباعي تلفت الأنظار في عرض ماتعلاش على الحاجب بمهرجان الجونة ..صور

درة تتألق بالأسود في أحدث جلسة تصوير بالجونة ..صور

فتاة تدفن نفسها داخل آيفون..صور

فيديو

الرئيس البرتغالي: السيسي دعاني لحضور منتدى شباب العالم في نوفمبر.. فيديو
تعرف على الحالة المرورية بمحاور وميادين القاهرة اليوم
الأرصاد: حالة من عدم الاستقرار في الطقس لمدة 48 ساعة
فاطمة عيد: الإنترنت سر ابتعادي عن الغناء لعشر سنوات
قشرة الشعر.. أخطاء تقعين فيها وطريقة للتخلص منها

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح منع بيع جميع الأدوية بالصيدليات دون روشتة؟

هل تؤيد مقترح منع بيع جميع الأدوية بالصيدليات دون روشتة؟