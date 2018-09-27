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تعليم

جامعة الإسكندرية تحصل على شهادة الأيزو في الإدارة.. صور

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 09:40 ص
صدى البلد
أحمد عبد العزيز
حصلت جامعة الإسكندرية على شهادة الايزو 9001/2015 لعام 2018 وذلك بعد زيارة الجهة الدولية المانحة للشهادة (Russian Register) لإدارة الجامعة، واستكمال جميع متطلبات المواصفة الدولية. 

وأشاد الدكتور عصام الكردى رئيس الجامعة خلال حفل إعلان النتيجة بالمجهود الذى بذله جميع العاملين بجامعة الإسكندرية لاستكمال جميع الملاحظات التى أشارت إليها الشركة فى زيارتها السابقة.

وأضاف أن وجود نظام متكامل فى الجهاز الإداري يحسن بيئة العمل مما يؤدى إلى السرعة والاتقان فى العمل، ودعا إلى أهمية الحفاظ على ما وصلت إليه الجامعة من تطور فى الجهاز الادارى بها. 

وقال الدكتور كمال كمال متولى، المشرف على إدارة توكيد الجودة أن الجامعة قد حصلت على شهادة الايزو 9001/2008 عام 2015 وتم تجديدها لمدة عامين، واضاف انه بعد صدور الاصدار الجديد للمواصفة تم تحديث ملفات الجامعة وإستقبال زيارة الجهة المانحة للشهادة طبقًا لهذا الاصدار.

شارك في الاحتفالية أشرف حافظ، القائم بأعمال أمين عام الجامعة والسادة مسئولى إدارة توكيد الجودة ومديرو العموم وعدد كبير من الاداريين والعمال بادارة الجامعة.

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