مذيعة الـ سنجل مازر تعود مجدداً بعد إلغاء حبسها 3 سنوات وتوجه رسالة لمحاميها

نشرت الإعلامية دعاء صلاح، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورة جمعتها بأشرف عبد العزيز المحامي في النقض ووجهت له الشكر، قبل إطلاق أولى حلقات الموسم الجديد من برنامجها “مع دودي”، المقرر عرضه مساء اليوم الخميس على فضائية "النهار" في العاشرة مساء بعد توقف دام 4 أشهر.





وعلقت "صلاح" على الصورة قائلة: "أستاذ أشرف عبد العزيز المحامي بجد انت رزق ليّا بعد ربنا، مبخافش طول ما حضرتك معايا وكل ما بشوفك بحس إن إحنا في بلد كبيرة وبخير، فيها أساتذة كبار زي حضرتك شكرًا جدًا".



