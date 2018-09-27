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أخبار البلد

مذيعة الـ سنجل مازر تعود مجدداً بعد إلغاء حبسها 3 سنوات وتوجه رسالة لمحاميها

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 11:09 ص
الإعلامية دعاء صلاح
الإعلامية دعاء صلاح
أمل مجدى
نشرت الإعلامية دعاء صلاح، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورة جمعتها بأشرف عبد العزيز المحامي في النقض ووجهت له الشكر، قبل إطلاق أولى حلقات الموسم الجديد من برنامجها “مع دودي”، المقرر عرضه مساء اليوم الخميس على فضائية "النهار" في العاشرة مساء بعد توقف دام 4 أشهر. 

وعلقت "صلاح" على الصورة قائلة: "أستاذ أشرف عبد العزيز المحامي بجد انت رزق ليّا بعد ربنا، مبخافش طول ما حضرتك معايا وكل ما بشوفك بحس إن إحنا في بلد كبيرة وبخير، فيها أساتذة كبار زي حضرتك شكرًا جدًا". 

وكانت محكمة جنح مستأنف مصر الجديدة، برئاسة المستشار محمد عبدالسلام النفراوي، وعضوية المستشارين طارق الشافعي ومحمد حسن خليفة، قضت في وقت سابق ببراءة الإعلامية دعاء صلاح مقدمة برنامج "مع دودي" على فضائية النهار، من التهم المنسوبة إليها في القضية الشهيرة إعلاميا بـالسنجل مازر، حيث طالب المحامي بإلغاء الحكم الصادر ضدها بالحبس ثلاث سنوات بعد تقديمها حلقة وهي ترتدي ملابس الحمل، وقبلت المحكمة الاستئناف وقضت بعدم اختصاص المحكمة محليا بنظر الدعوى.
مذيعة الـ سنجل مازر تعود مجدداً بعد إلغاء حبسها 3 سنوات وتوجه رسالة لمحاميها

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