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مرأة

احذري.. أطعمة تتناولينها يوميا تزيد خطر الإصابة بالصدفية

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 09:49 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
لمياء الياسين
أطعمة عديدة تسبب الصدفية وبقع الجلد الجافة يجب تجنبها فهى تزيد فرص الإصابة بالإلتهابات وبالتالى الإصابة بالصدفية إليك أهمها يقدمها موقع بولد سكاى الهندى.

-الأطعمة المقلية ,,بعض الأطعمة المقلية يمكن أن تزيد من الالتهاب في الجسم ويمكن أن تزيد من خطر الإصابة بأعراض الصدفية. لذلك ، إما تجنبها أو تقليل تناولها

- الألبان .. يمكن لبعض المركبات الموجودة في منتجات الألبان أيضا أن تزيد من الالتهاب وبالتالي قد تؤدي إلى الصدفية

-الكعك والمشروبات والحلوى .. حاولى تجنب الكعك والمشروبات والحلوى والحلويات وغيرها من المواد أو المشروبات التي تحتوي على السكر.

-أشجار الحمضيات .. قد تسبب بعض الحمضيات مثل الليمون والبرتقال إصابتك بمزيد من الحساسية والتحسس

-اللحوم الحمراء المصنعة .. يمكن أن يجفف بشرتك ويمكن أن يؤدي أيضا إلى تفاقم أعراض مرض الصدفية

-الجولتين .. يجب تجنب الشعير والقمح والحبوب الأخرى التي تحتوي على الجلوتين لأنها قد تسبب أعراض الصدفية.

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