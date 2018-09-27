احذري.. أطعمة تتناولينها يوميا تزيد خطر الإصابة بالصدفية

أطعمة عديدة تسبب الصدفية وبقع الجلد الجافة يجب تجنبها فهى تزيد فرص الإصابة بالإلتهابات وبالتالى الإصابة بالصدفية إليك أهمها يقدمها موقع بولد سكاى الهندى.



-الأطعمة المقلية ,,بعض الأطعمة المقلية يمكن أن تزيد من الالتهاب في الجسم ويمكن أن تزيد من خطر الإصابة بأعراض الصدفية. لذلك ، إما تجنبها أو تقليل تناولها



- الألبان .. يمكن لبعض المركبات الموجودة في منتجات الألبان أيضا أن تزيد من الالتهاب وبالتالي قد تؤدي إلى الصدفية



-الكعك والمشروبات والحلوى .. حاولى تجنب الكعك والمشروبات والحلوى والحلويات وغيرها من المواد أو المشروبات التي تحتوي على السكر.



-أشجار الحمضيات .. قد تسبب بعض الحمضيات مثل الليمون والبرتقال إصابتك بمزيد من الحساسية والتحسس



-اللحوم الحمراء المصنعة .. يمكن أن يجفف بشرتك ويمكن أن يؤدي أيضا إلى تفاقم أعراض مرض الصدفية



-الجولتين .. يجب تجنب الشعير والقمح والحبوب الأخرى التي تحتوي على الجلوتين لأنها قد تسبب أعراض الصدفية.

