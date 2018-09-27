ضبط 11 متهماً و162 لفافة هيروين وحشيش بحملة مخدرات بدمنهور

نفذت وحدة مباحث قسم شرطة دمنهور بمديرية البحيرة حملة، فجر اليوم الخميس، للقضاء على بؤر المخدرات ومتعاطيها تحت إشراف اللواء جمال الرشيدي، مدير أمن البحيرة، وبتوجيهات اللواء محمد هندي، مدير المباحث.





وأسفرت الحملة -بحسب بيان اليوم الخميس- عن ضبط 11 متهمًا من العاطلين والمسجلين بينهم 6 متهمين بحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء بدون ترخيص.





كما تمكنت الحملة من ضبط 5 مسجلين من تجار المخدرات وبحوزتهم 67 قطعة حشيش تزن 500 جرام و95 تذكرة لمخدر الهيروين ومبلغ 3 آلاف جنيها و11 هاتفا محمولا.



