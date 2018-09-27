سفير مصر بالأردن: مشاركة القاهرة في معرض عمان للكتاب تدعم العلاقات بين البلدين

أكد طارق عادل سفير مصر بعمان، أن المشاركة الكبيرة لمصر في معرض عمان الدولي للكتاب في دورته الثامنة عشرة تدعم العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين خاصة في المجال الثقافي.





وأوضح عادل -في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش فعاليات المعرض- اليوم الخميس أن هناك إقبالًا كبيرًا من الجمهور الأردني علي الجناح المصري بالمعرض، وذلك للإطلاع على أحدث الإصدارات المصرية.





وأشار إلى أن الشعب الأردني لديه شغف كبير لمعرفة ما تصدره مصر في مجال الثقافة سواء أعمالاً أدبية أو فنون أو غيرها من روافد الثقافة المصرية.



