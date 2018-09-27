سفير مصر بالأردن: مشاركة القاهرة في معرض عمان للكتاب تدعم العلاقات بين البلدين

أكد طارق عادل سفير مصر بعمان، أن المشاركة الكبيرة لمصر في معرض عمان الدولي للكتاب في دورته الثامنة عشرة تدعم العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين خاصة في المجال الثقافي.
وأوضح عادل -في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش فعاليات المعرض- اليوم الخميس أن هناك إقبالًا كبيرًا من الجمهور الأردني علي الجناح المصري بالمعرض، وذلك للإطلاع على أحدث الإصدارات المصرية.
وأشار إلى أن الشعب الأردني لديه شغف كبير لمعرفة ما تصدره مصر في مجال الثقافة سواء أعمالاً أدبية أو فنون أو غيرها من روافد الثقافة المصرية.
يذكر أن 80 دار نشر مصرية تعرض منشورتها ضمن فعاليات المعرض الذي يستمر حتي 6 أكتوبر المقبل، وأكثر من 1000عنوان يتم تقديمهم في مختلف أشكال الأدب والعلوم والفنون، ويحمل المعرض هذا العام عنوان "القدس عاصمة فلسطين"، ويشارك فيه حوالي 360 دار نشر أردنية وعربية وأجنبية من 17 دولة، بتنظيم من اتحاد الناشرين الأردنيين بالتعاون مع وزارة الثقافة الأردنية، وأمانة عمان الكبرى.