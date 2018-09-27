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محافظات

رئيس جامعة مطروح يتفقد قاعات كلية السياحة والفنادق.. صور

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 11:16 ص
صدى البلد
نور محمود
تفقد الدكتور محمد إسماعيل عبده، القائم بأعمال رئيس جامعة مطروح، قاعات كلية السياحة والفنادق، والمكتبة ومعمل الحاسب الآلي بها، بالإضافة إلى كافة التجهيزات وأعمال التجديد بالكلية، في إطار متابعة العملية التعليمية، بحضور الدكتورة دلال عبد الهادي، عميدة الكلية.

وأكد إسماعيل، أهمية الأنشطة الطلابية المختلفة وضرورة الاهتمام بها بشكل واضح، حيث تساعد في تحقيق الأهداف التربوية المنشودة، واكتشاف مواهب الطلاب وقدراتهم.

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