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ثقافة

جمعية مصر الجديدة تدعو للسلام بمعرض فني.. صور

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 10:58 ص
صدى البلد
طارق موسى
أطلقت جمعية مصر الجديدة برئاسة د.فاروق الجوهرى، دعوة لنبذ العنف ونشر المحبة والحث على الأمن والسلام بين الشعوب بعضها ببعض، والتى تأتى مواكبة لليوم العالمى للسلام الذى يوافق 21 من سبتمبر من كل عام.

وقال الدكتور نبيل حلمى، سكرتير عام جمعية مصر الجديدة، إن الجمعية فى إطار احتفالاتها بيوم السلام لهذا العام نظمت فى مكتبة مصر الجديدة معرضا فنيا تشكيليا تحت شعار «الحق فى السلام الإنسان» للفنانين التشكيليين أحمد بيرو وكريستين صفوت.

أشرف على تنظيم المعرض بهجت شاكر مدير عام الجمعية، الذى أشار إلى أن المعرض يضم حوالى 30 لوحة فنية تعكس رموز السلام المختلفة بأسلوب الجرافيتى حيت رسمت حمامة السلام وغصن الزيتون ورموز السلام المختلفة من جميع الحضارات لتعبر عن السلام فى توعية ثقافية فنية للجميع لاحترام السلام وحقوق الآخر، كما عبرت لوحات المعرض عن الوحدة الوطنية وهى من أهم عناصر تحقيق السلام.
جمعية مصر الجديدة تدعو للسلام بمعرض فني.. صور
جمعية مصر الجديدة تدعو للسلام بمعرض فني.. صور
جمعية مصر الجديدة تدعو للسلام بمعرض فني.. صور
جمعية مصر الجديدة تدعو للسلام بمعرض فني.. صور

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