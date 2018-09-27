أحمد السعدني يتعاقد رسمياً على بطولة مسلسل عالم افتراضي

تعاقد النجم أحمد السعدنى رسميًا مع المنتج كريم أبوذكرى وشركة "k media"، على بطولة مسلسل جديد يحمل اسم "عالم افتراضى"، ويعد المسلسل من نوعية الدراما الطويلة التى تصل إلى 45 حلقة، ويعرض خارج السباق الدرامى الرمضانى.





كما تعاقدت الشركة المنتجة مع مجموعة من النجوم سيعلن عنهم تباعًا، حيث تجرى حاليا الشركة المنتجة مفاوضات مع عدد كبير من النجوم من أجل التعاقد مع باقى أبطال العمل، ويميل المسلسل إلى طابع الدرامية التشويقية.





ويقوم بإخراج المسلسل المخرجين الشقيقين حسام على وباسم على، والعمل من تأليف هانى سرحان وإياد صالح.





يذكر أن المنتج كريم أبوذكرى قدم أول أعماله الدرامية خلال السباق الدرامى الرمضانى الماضى بمسلسل "الوصية" من بطولة أكرم حسنى وأحمد أمين، وحقق العمل نجاح كبير، وهو ما حمسه للاستمرار فى الإنتاج الدرامى.