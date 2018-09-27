تلاميذ مدرسة بقنا يستقبلون رئيس الوزراء بأغنية طوبة فوق طوبة.. فيديو

استقبل تلاميذ مدرسة ناصر الابتدائية المشتركة بمدينة قنا، الدكتور مصطفى مدبولي- رئيس مجلس الوزراء، بأغنية "طوبة فوق طوبة"، وهتافات ترحيب برئيس الوزراء ومرافقيه.



جاء ذلك ضمن فعاليات جولة رئيس الوزراء وبرفقته عدد من الوزراء لمتابعة وتفقد عدد من المنشآت والمشروعات الخدمية بقنا.



وتفقد رئيس الوزراء، عددا من الفصول بالمدرسة، استمع خلالها للتلاميذ ومدى رضاهم عن العملية الدراسية، كما استمع للمسئولين عن العملية التعليمية.

