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تعليم

رئيس جامعة بني سويف يكرم الفائزين في لقاء جوالي الجامعات والمعاهد

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 11:01 ص
صدى البلد
محمدعبدالحليم
كرم الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، منتخب جوالة الجامعة الحاصلين على المركز الأول في اللقاء القمي لجوالي الجامعات والمعاهد المصرية في دورتها التاسعة والعشرين والمقام فى جامعة الأزهر، حيث حصلت على نسبة 96.6%.

وقال حسن إن هذه الدورة هي المنتدى الكشفي الأول لقادة الجامعات المصرية بعنوان "جوالة الجامعات بين الواقع والمأمول" خلال الفترة من 6-8 سبتمبر 2018م تحت شعار "سعادة بالمعرفة والتعارف والمشاركة المجتمعية".

ومن المكرمين:
عمر محمد أحمد

محمود سمير فضل الله

إسلام حسن محمد

محمد محمود فتحي

طارق محمود زكي

احمد عربي علي

محمد إدريس صبره

حازم حجازي صابر

محمود رمضان كمال

بلال عبد التواب طه

عبد الرحمن محمد محمود (مدرب)

حسن رمضان السيد (مشرف)

ياسمين محمود علي (مشرفه)

عبد الوهاب إبراهيم فرج (مدير إداره )

مصطفى أحمد محمد (مشرف )

محمد فاروق محمود (مدير عام إدارة رعايه الشباب).

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