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أخبار العالم

تفاصيل أضخم مشروع سياحي سعودي على البحر الأحمر

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 10:53 ص
صدى البلد
منار نور
أعلن الصندوق السيادي السعودي، الأربعاءـ عن إطلاق "أمالا"، الوجهة السياحية فائقة الفخامة على ساحل البحر الأحمر، والرامي إلى إرساء مفهوم جديد كليًا للسياحة الفاخرة المتركزة حول النقاهة والصحة والعلاج.

ويقوم المشروع، الذى أعلن عنه، ولى العهد السعودى، الأمير محمد بن سلمان على تحويل 50 جزيرة ومجموعة من المواقع على ساحل البحر الأحمر إلى منتجعات سياحية.

ويمتد المشروع على طول 180 كيلو مترا بين مدينتى أملج والوجه على السواحل الغربية للمملكة، ويتولى صندوق الاستثمارات العامة، تمويل المشروع، قبل فتح المجال أمام مستثمرين أجانب، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وتنطلق أعمال البناء فى الربع الثالث من 2019 فى مرحلة أولى، سيتم خلالها توسيع المطار، وبناء فنادق ومنازل فخمة، ويتوقع أن يتم الانتهاء منها فى الربع الثالث من 2022.

ويرأس الشركة الجديدة جون باغانو، المدير التنفيذي للتطوير السابق لمجموعة كناري وارف في لندن، والذي تم تعيينه رئيسًا تنفيذيًا للشركة.

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