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برلمان

المصريين الأحرار يشارك في احتفال الصين بالعيد الوطني

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 10:57 ص
الدكتور عصام خليل
الدكتور عصام خليل رئيس حزب «المصريين الأحرار»
أمينة الدسوقى
شارك حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل فى احتفال سفارة جمهورية الصين الشعبية بالعيد الوطني الـ٦٩، جاء ذلك بدعوة رسمية موجهة لرئيس حزب المصريين الأحرار.

وشهد مراسم الاحتفال عددا من الوزراء الحاليين منهم الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى، الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

كما حضر الاحتفال الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء السابق والدكتور جلال السعيد وزير النقل ومحافظ القاهرة السابق وعددا من النواب بينهم محمود الشريف وكيل مجلس النواب وعدد من الفنانين ورجال الثقافة والإعلام.

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