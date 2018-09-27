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رياضة

سقوط برشلونة والريال أمام ليجانيس وإشبيلية أبرز اهتمامات صحف إسبانيا

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 08:55 م
صدى البلد
أش أ
ركزت الصحف الإسبانية، الصادرة صباح اليوم الخميس، على سقوط برشلونة وريال مدريد، أمام ليجانيس وإشبيلية، في الجولة السادسة من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليجا".

وعنونت صحيفة "ماركا" على غلافها "عمالقة.. ليجانيس وإشبيلية يرتديان ألوان برشلونة وريال مدريد".

وأضافت "لاعبو ليجانيس عادوا بالنتيجة أمام برشلونة في دقيقتين، وفريق بابلو ماشين اشترك في قائمة الهدافين بثلاثية في مرمى ريال مدريد".

كما تحدثت عن مواصلة فالنسيا تعثره، بعد التعادل، أمس، مع سيلتا فيجو بهدف لمثله على ملعب الميستايا.

وجاءت صحيفة "موندو ديبورتيفو" بعنوان "بارسا سيئ ومدريد أسوأ".

وتابعت "في شوط ثان كئيب، يستمر برشلونة في السماح لخصمه بالعودة في النتيجة ويتلقى الخسارة أمام ليجانيس، كما خسر ريال مدريد بثلاثة أهداف في 22 دقيقة فقط أمام إشبيلية".

وأشارت الصحيفة لتراجع مستوى الفريق الملكي في لقاء، أمس، بعدما فشل في أن يكون ندا قويا لإشبيلية بين جماهيره.

وعلى غلاف صحيفة "سبورت" جاء العنوان "شكرا جزيلا مدريد".

وأكملت "إشبيلية يهزم ريال مدريد ويخفف من خطورة خسارة برشلونة أمام ليجانيس، سمح فريق إرنيستو فالفيردي للخصم بأن يتفوق عليه بعد هدف كوتينيو، بسبب أخطاء دفاعية ساذجة".

واهتمت صحيفة "سوبر ديبورتي" على غلافها بتعادل فالنسيا مع سيلتا فيجو، وعنونت "مستحق".

وأوضحت الصحيفة، أن الخفافيش فشلوا مجددا تحقيق الفوز الأول لهم هذا الموسم، بسبب هدف اياجو أسباس، بعدما أحرز باتشواي هدف فالنسيا الوحيد.


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