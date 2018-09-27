إدخال التعليم المفتوح ضمن برنامج التطوير التكنولوجي بجامعة العريش

أكد الدكتور حبش النادي، رئيس جامعة العريش، أنه سيتم إدخال التعليم المفتوح ضمن برنامج التطوير التكنولوجي الذي يجري تنفيذه في 4 كليات داخل الجامعة، بالتنسيق مع وحدة إدارة المشروعات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي؛ لربطه بشبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" حيث سيتم تطبيق النظام الإلكتروني المدمج في التعليم المفتوح بالجامعة اعتبارا من العام الدراسي الجديد 2018\ 2019، للمرة الأولى.



وأشار إلى أنه في هذا الصدد، تم عقد شراكة بين جامعتي العريش وعين شمس؛ لتفعيل برامج التعليم المفتوح في مجال الزراعة والتجارة، لافتا إلى عقد شراكة أخرى مع جامعة المنيا؛ لتفعيل برامج التعليم المفتوح في مجال التربية والآداب والعلوم والدبلومات المهنية.



وقال الدكتور هاني عبد الله مدير المركز إنه سيتم تعامل الطلاب الملتحقين بالتعليم المفتوح بجامعة العريش بنظام التعليم الإلكتروني المدمج، إلى جانب تلقي المحاضرات داخل قاعات كليات الجامعة.