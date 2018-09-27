ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

إغلاق 162 منشأة طبية مخالفة خلال شهرين في حملات تفتيشية بالمنيا

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 11:09 ص
صدى البلد
أيمن رياض
أصدرت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالمنيا، قرارات إغلاق إداري لــ162 منشأة طبية مخالفة، كما أصدرت قرارات ترخيص لــ27 منشأة طبية خاصة، وذلك خلال عدد من الحملات التفتيشية المكبرة التي نظمتها المديرية على مدار شهري يوليو وأغسطس الماضيين، بهدف إعادة الانضباط إلى المنظومة الصحية داخل تلك المنشآت الخاصة والحفاظ على حياة المواطنين وسلامتهم.

قالت الدكتورة أمنية رجب وكيل وزارة الصحة بالمنيا أن قرارات الإغلاق جاءت عقب المرور على 267 منشأة خاصة ما بين مستشفيات ومراكز طبية وعيادات خاصة ومعامل لإحكام الرقابة والمتابعة للمنشآت الطبية الخاصة والوقوف على مدى استيفاء هذه المنشآت لجميع الاشتراطات والضوابط الصحية.

وأضافت أن قرارات الإغلاق جاءت لعدم وجود ترخيص عمل لتلك المنشآت وعدم مطابقة المواصفات الصحية ومخالفة شروط وزارة الصحة.

ترشيحاتنا

موعد مباراة الإسماعيلي والكويت الكويتي والقنوات الناقلة

تويتر يدعم الوحدة الرياضية بين الأهلي والزمالك

لأول مرة.. نشر لافتة لجنود إسرائيليين في إيران

رئيس الوزراء يعلن عن إنشاء جامعة تكنولوجية خلال تفقد مدينة غرب قنا

ضبط تاجر عملة في أسيوط يتعامل بـ11 مليون جنيه و2 مليون ريال سعودي

أغنية اشنقوا البيض تثير الجدل في فرنسا

الموساد يكشف موقف ترامب ونتنياهو من صواريخ إس-300 لسوريا

6 مسكنات طبيعية من مطبخك لتخفيف الآلام بسرعة لن تتوقعينها

تجديد حبس فني صيانة وزوجته متهمان بقتل قهوجى وحرق جثته

في عيد ميلادها.. تعرف على مهنة أروى جودة قبل التمثيل

7 عادات كارثية احذريها تضر بصحة الكلى

البترول ترحب باتفاق تصدير غاز حقول ليفاياثان وتمار إلى مصر

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قيادات وضباط الشرطة يوزعون مستلزمات المدارس على الطلبة.. صور

والي تستعرض تجربة مصر في دعم المرأة على هامش اجتماعات الأمم المتحدة

ضبط منظومة اتصالات غير شرعية لتوزيع خدمات الإنترنت بالقاهرة .. صور

ملكة جمال تركية مهددة بسحب اللقب منها.. صور

حملة نظافة بجميع مستشفيات الفيوم.. صور

فيديو

أسعار العملات الأجنبية والذهب في مصر اليوم .. فيديو
الرئيس البرتغالي: السيسي دعاني لحضور منتدى شباب العالم في نوفمبر.. فيديو
تعرف على الحالة المرورية بمحاور وميادين القاهرة اليوم
الأرصاد: حالة من عدم الاستقرار في الطقس لمدة 48 ساعة
فاطمة عيد: الإنترنت سر ابتعادي عن الغناء لعشر سنوات

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح منع بيع جميع الأدوية بالصيدليات دون روشتة؟

هل تؤيد مقترح منع بيع جميع الأدوية بالصيدليات دون روشتة؟