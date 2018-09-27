إغلاق 162 منشأة طبية مخالفة خلال شهرين في حملات تفتيشية بالمنيا

أصدرت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالمنيا، قرارات إغلاق إداري لــ162 منشأة طبية مخالفة، كما أصدرت قرارات ترخيص لــ27 منشأة طبية خاصة، وذلك خلال عدد من الحملات التفتيشية المكبرة التي نظمتها المديرية على مدار شهري يوليو وأغسطس الماضيين، بهدف إعادة الانضباط إلى المنظومة الصحية داخل تلك المنشآت الخاصة والحفاظ على حياة المواطنين وسلامتهم.



قالت الدكتورة أمنية رجب وكيل وزارة الصحة بالمنيا أن قرارات الإغلاق جاءت عقب المرور على 267 منشأة خاصة ما بين مستشفيات ومراكز طبية وعيادات خاصة ومعامل لإحكام الرقابة والمتابعة للمنشآت الطبية الخاصة والوقوف على مدى استيفاء هذه المنشآت لجميع الاشتراطات والضوابط الصحية.



وأضافت أن قرارات الإغلاق جاءت لعدم وجود ترخيص عمل لتلك المنشآت وعدم مطابقة المواصفات الصحية ومخالفة شروط وزارة الصحة.