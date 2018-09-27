أكثر من 500 مستوطن يهودي يقتحمون الأقصى في أقل من ساعتين

فاد مسئول الإعلام بالأوقاف الإسلامية في القدس فراس الدبس، بأن المسجد الأقصى المبارك، شهد منذ صباح اليوم /الخميس/ اقتحامات واسعة وغير مسبوقة، وصلت إلى أكثر من 500 مستوطن في أقل من ساعتين، والعدد مرشح للارتفاع خلال الساعات المقبلة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/ اليوم، أن مئات المستوطنين ينتظرون أمام الأقصى من جهة باب المغاربة، لأخذ دورهم بالاقتحامات - التي تأتي تتويجها لاقتحامات واسعة في الأيام الماضية بمناسبة عيد "العرش اليهودي"، في الوقت الذي أدى فيه مستوطنون، وبشكل جماعي، طقوسا وصلوات يهودية في باحاته، خاصة في منطقة باب الرحمة، بالإضافة إلى ترديد ترانيم تلمودية علنية، بحراسة وحماية قوة معززة من قوات الاحتلال الخاصة.



وأشارت إلى أن قوات الاحتلال فرضت حصارا عسكريا محكما وسط مدينة القدس، وبلدتها القديمة، ومحيطها، وحوّلتها إلى ثكنة عسكرية، لصالح مسيرة استفزازية للمستوطنين، يُطلق عليها "مسيرة القدس المركزية"، ونصبت المتاريس، والحواجز، وأخضعت المقدسيين لتفتيشات جسدية مهينة، لم يسلم منها روّاد الأقصى.



