رئيس الوزراء يهدي الورود للمرضى بمستشفى قنا العام

أجرى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، زيارة إلى مستشفى قنا العام، شملت عددا من الأقسام؛ للتعرف على مدى توافر التجهيزات، ومتابعة سبل تقديم الرعاية الطبية للمرضى.



واطمأن مدبولى على مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمرضى، عبر إجراء حوار مع عدد منهم، كما أهداهم الورود، وتمنى لهم سرعة الشفاء.



وتفقد رئيس الوزراء، وحدة الغسيل الكلوي التي تضم 40 سريرا، ووحدة القسطرة القلبية التي تضم جهازا للقسطرة، ووحدة العناية المركزة التي تم مضاعفة عدد الأسِرَّة بها مؤخرا لتضم 10 أسِرَّة، وذلك إلى جانب 247 سريرا يضمها مستشفى قنا العام، الذي يخدم شريحة كبيرة من أبناء المحافظة، والوجه القبلي، ويقدم لهم الرعاية الطبية في العديد من الأقسام الطبية.