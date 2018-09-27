تنفيذ 1440 وحدة بالإسكان الاجتماعى وسكن مصر بقنا

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقع مشروع مدينة غرب قنا، أحد أبرز المشروعات التنموية بالمحافظة، التي شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي وضع حجر أساسها منذ شهور، بهدف إقامة مجتمع عمراني متكامل جديد، جاذب للسكان والفرص الاستثمارية ويضمن جودة الحياة لأبناء مصر في محافظة قنا.



وتفقد رئيس الوزراء المشروعات السكنية الجاري تنفيذها بالمدينة، كما شاهد أعمال تنفيذ البنية التحتية من الطرق وشبكات الصرف الصحي ومياه الشرب، وأشاد بما تم تنفيذه فى فترة قصيرة تبلغ نحو أربعة أشهر.



وقال الدكتور مصطفى مدبولى: هناك مدينتان جديدتان يتم تنفيذهما فى محافظة قنا، بهدف استيعاب الزيادة السكانية، والتوسع العمرانى والتنموى، وهما مدينة قنا الجديدة، وغرب قنا، مشيرا إلى أن غرب قنا تبعد عن المدينة الأم مسافة لا تزيد على 5 كم، وأن هناك إقبالا من المواطنين على السكن بها، مؤكدا تقدم نسب التنفيذ فى الإسكان، وأعمال البنية الأساسية، والتزام وزارة الإسكان بالانتهاء من المرحلة الأولى للمدينة، فى نهاية يونيو 2020، طبقا لتكليفات الرئيس.



واستمع مدبولي إلى شرح على الأرض من رئيس جهاز المدينة، حول كافة مكونات المدينة، التى تعد إحدى مدن الجيل الرابع المقامة على مساحة كلية تقدر بنحو 8971,11 فدان، حيث تقدر مساحة المرحلة الأولى بنحو 1400 فدان، ويتميز موقع التجمع العمراني بوقوعه على شبكة طرق إقليمية، حيث يقع على الطريق الغربي قنا-القاهرة، ويتميز بالقرب من مدينة قنا الأم بمسافة حوالي 5 كم ومن المخطط أن تستوعب المدينة نحو 550 ألف نسمة.



وحول موقف أعمال المرافق بالمشروع، تمت الإشارة إلى أنه فيما يخص المرحلة الأولى يتم تنفيذ أعمال محطة التنقية، وتم البدء في أعمال الحفر لخزان المياه المرشحة بالمحطة. واما ما يتعلق بالخط الناقل والمأخذ، فقد تم البدء في أعمال الحفر بالخط بطول 300م.ط، وجار إجراءات تخصيص المأخذ على النيل.



أوضح رئيس الجهاز أنه فيما يتعلق بتوفير مصدر كهرباء للمدينة، فقد تم الانتهاء من تصميم واعتماد الشبكات للمرحلة الأولي من شركة التوزيع، وجار إجراءات إسناد تنفيذ الشبكات للمرحلة الأولي، وجار إعداد مستندات الطرح لمحطة محولات غرب قنا بمعرفة استشاري الهيئة (الشركة المصرية لهندسة نظم القوي الكهربية) تمهيدًا لطرح الأعمال للتنفيذ.



وبالنسبة لتوفير مصدر مياه للمدينة، فقد تم التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا وتم تنفيذ خزان مياه للمدينة على خط 8 بوصات.



كما استمع رئيس الوزراء إلى عرض آخر بشأن موقف تنفيذ مشروعات الإسكان بالمدينة، حيث يتضمن مشروع سكن مصر تنفيذ عدد 720 وحدة بعدد 30 عمارة وذلك بتكلفة 216 مليون جنيه، هذا فضلًا عن الإجراءات الجارية لإسناد 53 عمارة أخرى. بينما يتضمن مشروع الإسكان الاجتماعي تنفيذ عدد 720 وحدة بعدد 30 عمارة وذلك بتكلفة 151,2 مليون جنيه، إلى جانب الإجراءات الجارية لنهو إسناد 106 عمارات أخرى، كما يتم تنفيذ الخدمات المختلفة، التى يستفيد بها السكان.